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VON IFFLINGER GRANEGG, Carlos A. M.
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ von IFFLINGER GRANEGG, Carlos A. M., q.e.p.d. - Su cuñado José Luis Lacasia (a.) con Carolina Arrillaga (a.) y sus hijos Manolo, Pol y Floren, Tati e Inés, Juan (a.) y Elín (a.), hermana María Betel (a.), Federico (a.) y Alejandro (a.) lo despiden con tristeza, rezando por su alma y acompañando en su pena a María, a sus hijos Nicolás y Vero, Martha y Carlos, y a sus nietos Marcos, Francisco y Máximo, y Pedro, Juana y Martina.
✝ von IFFLINGER GRANEGG, Carlos A. M., q.e.p.d. - Federico y Alejandro Lacasia, desde la distancia, acompañan a Marcos.
Aviso publicado en la edición impresa
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