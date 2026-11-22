SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ von IFFLINGER GRANEGG, Carlos Alberto, q.e.p.d., falleció el 20-11-2026. - Sus primos, María Elena, Beatriz, María Inés, Adolfo y Augusto von Ifflinger Granegg junto a sus esposas e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, lo despiden con inmenso cariño y conservarán vivo su recuerdo.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa