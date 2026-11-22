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VON IFFLINGER GRANEGG, Carlos Alberto
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ von IFFLINGER GRANEGG, Carlos Alberto, q.e.p.d., falleció el 20-11-2026. - Sus primos, María Elena, Beatriz, María Inés, Adolfo y Augusto von Ifflinger Granegg junto a sus esposas e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, lo despiden con inmenso cariño y conservarán vivo su recuerdo.
Aviso publicado en la edición impresa
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