SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ von IFFLINGER GRANEGG, Carlos, q.e.p.d. - Nory y Marcos Aguinis, Laura y Damián y Mariano y Sol te despiden con mucho cariño.

✝ von IFFLINGER GRANEGG, Carlos. - Adolfo Daniel y Susana M. C. Olmedo y sus hijos Daniel Eduardo, Martín, Tomás y Andrés despiden con dolor y mucho cariño al gran amigo y persona.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa