SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

WAGMAISTER, Diego, falleció en España el 23-5-2026. - Tus amigos Fer, Rick, Edu, Fran, Gio, Karin, Maggie y familia te despedimos con enorme tristeza. Nos quedan los recuerdos, las risas compartidas y el cariño de tantos años. Abrazamos con todo el corazón a Ceci, Tommy, Marina y los nietos en este momento tan doloroso.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa