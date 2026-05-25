1
WAGMAISTER, Diego
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
WAGMAISTER, Diego, falleció en España el 23-5-2026. - Tus amigos Fer, Rick, Edu, Fran, Gio, Karin, Maggie y familia te despedimos con enorme tristeza. Nos quedan los recuerdos, las risas compartidas y el cariño de tantos años. Abrazamos con todo el corazón a Ceci, Tommy, Marina y los nietos en este momento tan doloroso.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Cayó una banda que robó en la casa de Del Potro en Tandil y era buscada por el FBI por asaltos a deportistas de elite, entre ellos, el novio de Taylor Swift
- 3
Caso Andis: nuevas pruebas apuntan a que los intermediarios se llevaban hasta el 20% de las compras en coimas
- 4
Un empresario arregló por su cuenta un tramo de la colectora que lleva a su hotel y Vialidad Nacional le pidió que vuelva a romperlo