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WAGMAISTER, Gustavo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
WAGMAISTER, Gustavo, falleció en Uruguay el 23-11-2026. - Despedimos con mucha tristeza a nuestro amado primo. Anibal, Silvia, Evi y familias con mucho amor. Siempre estarás en nuestros corazones.
✡ WAGMAISTER, Gustavo, falleció en Punta del Este, Uruguay, el 23-11-2026. - Tus primos Ruth y Roberto Wagmaister deseamos que descanses en paz.
WAGMAISTER, Gustavo. - Didi, Jorgito, Mariana, Ponnie, Sandra y Víctor despedimos al amigo y hermano de tanta vida compartida. Seguimos juntos en el corazón. Recordarlo será siempre una alegría. Descansa en paz.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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