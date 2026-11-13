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WAJNZYLD, Marcelo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ WAJNZYLD, Marcelo, abogado, Z.L. - Tus amigos de toda la vida te despedimos con mucha tristeza, pero agradecidos e influenciados por tu insuperable narrativa humana. Alegraste nuestra vida y no te olvidaremos jamás. Acompañamos con el corazón a tu esposa Claudia, a tu hijo Gastón, a tus hijas Paula y Martina y a tus nietos Iván y Joaquín en su inmenso dolor. Marcelo, tu memoria será una bendición.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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