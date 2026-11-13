SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ WAJNZYLD, Marcelo, abogado, Z.L. - Tus amigos de toda la vida te despedimos con mucha tristeza, pero agradecidos e influenciados por tu insuperable narrativa humana. Alegraste nuestra vida y no te olvidaremos jamás. Acompañamos con el corazón a tu esposa Claudia, a tu hijo Gastón, a tus hijas Paula y Martina y a tus nietos Iván y Joaquín en su inmenso dolor. Marcelo, tu memoria será una bendición.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa