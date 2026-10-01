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WALSH, Jorge Alberto
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ WALSH, Jorge Alberto, falleció el 28-9-2026. - Martín y Daniela Serrovalle, Marcela Serrovalle y Martín A. Ojea, Hernán Serrovalle, Susana Dublanc y sobrinos participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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