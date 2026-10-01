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LA NACION

WALSH, Jorge Alberto

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

WALSH, Jorge Alberto, falleció el 28-9-2026. - Martín y Daniela Serrovalle, Marcela Serrovalle y Martín A. Ojea, Hernán Serrovalle, Susana Dublanc y sobrinos participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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