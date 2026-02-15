LA NACION

WARD CÁRCANO, William Humble David Jeremy

WARD CÁRCANO, William Humble David Jeremy, conde de Dudley, q.e.p.d., murió en España, el 7-2-2026. - Su hija lady Bethany Ward; sus nietos Brynlee Rose, Noah Thomas, Joshua Robert; sus hermanas y cuñados, lady Anne Marie Ward y Fernando González Florenciano, lady Rosemary Ward y Castor Cañedo y demás familiares ruegan una oración en su memoria y comunican que sus restos descansan en paz en Velez Rubio, Almería.

