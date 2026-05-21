Martín Menem, sobre la interna en el Gobierno: “Yo no le mentí al Presidente”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, negó este jueves ser dueño de la cuenta de X @PeriodistaRufus, tras ser acusado por la tropa digital que comanda el asesor Santiago Caputo de criticar desde ese perfil con pseudónimo al gobierno de Javier Milei en varios posteos, algo que desató otro capítulo de la feroz interna entre los “celestiales” y “territoriales”.

“No solamente es una falsedad absoluta (que es dueño de esa cuenta), sino que vi circulando alguna que otra estupidez que decía que yo tenía un perro, una foto creada con IA con un perro. Es una estupidez absoluta”, sostuvo Menem en diálogo con radio Mitre.

Al ser consultado sobre si le mintió a Milei, acusación que hizo Daniel Parisini (conocido en redes como “Gordo Dan”), el titular de la Cámara baja expresó: “Le pido por favor, no subestime al Presidente, esto es subestimar al Presidente. Si alguien pensara que yo le miento al Presidente, no me hubiese dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados”.

Gordo Dan

En paralelo, Menem afirmó que el mismo sábado, cuando se desató la polémica en redes, habló con el mandatario y le brindó una explicación. “Le dije, ‘mirá, para mí pasó esto’, se trata de un link de Instagram que envió una de las personas que colabora conmigo. Es un link de una noticia. Algún pícaro por ahí lo copió, lo subió y cualquiera que lo abra le va a aparecer que es de Martín Menem, pero absolutamente nada que ver con esa cuenta”, insistió.

El conflicto entre la tropa digital de Caputo y Menem, alfil de Karina Milei, inició el sábado, cuando un posteo con denuncias contra el Gobierno publicado en la cuenta de Instagram @ciberperiodista -que suele difundir material opositor a la gestión de Milei- fue difundido desde una cuenta de esa misma red social atribuida al propio Martín Menem, según consta en las capturas.

El posteo de Caputo para dejar en evidencia al clan Menem

Acto seguido, la cuenta fue eliminada y el asesor presidencial reaccionó en sus redes: “Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes”. También mostró un supuesto link de cuentas conectadas que mostraba que el perfil compartía dispositivo con el de Menem. En su streaming, Parisini sentenció: “Yo estoy convencido de que no es algo fabricado, sino que la cuenta pertenecía a Menem. Creo que le mintieron al Presidente”.

En otro tramo de la entrevista, el titular de la Cámara de Diputados negó estar haciendo juego político propio para llegar a la gobernación de su provincia, La Rioja. “Yo estoy dejando la vida por el Presidente, no veo a mis hijos, creamos el partido en todo el país, yo solamente me concentro en mi tarea legislativa y en lo que tengo que hacer la semana que viene”, marcó.

Y agregó: “Si me voy en diciembre del 2027, me vuelvo contento a mi emprendimiento privado, no estoy pensando en el futuro, todas las especulaciones corren en cuenta de gente que tiene mala fe y trata de instalar cosas que no son”.

Martín Menem

Tras ello, habló de su relación con el asesor Caputo. “Absoluta normalidad el cara a cara con Caputo, siempre se generan roces en política, algunos escalan más, otro menos”.

Y criticó las acusaciones públicas que le hacen por no dirimirse puertas adentro: “Cualquier dificultad se arregla en el vestuario, no a cielo abierto. Lo importante es que todos los que estamos dentro después salimos y jugamos y pateamos al arco. Eso esta claro más allá de cualquier diferencia”.

Poco después de buscar retomar la agenda en medio de la polémica por la investigación judicial a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el mandatario buscó contener el martes la interna entre celestiales (alfiles de Caputo) y territoriales (representados por Karina Milei, Martín Menem, y Sebastián Pareja).

En defensa de Menem, Milei habló en el streaming Neura de algo “fabricado” y de un video de su cineasta, Santiago Oria, que lo explicaría. El video aún no se difundió y nadie, en la Casa Rosada, sabía cuándo se publicaría. Pocas horas después Parisini aseguró que le estaban mintiendo al Presidente y desde ahí no se tendieron puentes entre ambos sectores.