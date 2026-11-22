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WATSON, Jorge
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ WATSON, Jorge, abogado, q.e.p.d., 19-11-2026. - Marido, padre, abuelo ejemplar. Su esposa Lydia Udeschini, su hija Paula Watson Udeschini, su nieto Matías González Watson, su hijo político Víctor Godoy, su hermana Graciela Watson, sus sobrinos Sabrina y Javier Puente, M. Claudia Dubois participan su fallecimiento.
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LA NACION
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