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WERETILNECK, Osvaldo,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
WERETILNECK, Osvaldo, q.e.p.d. - Marcos Bulgheroni lamenta con profundo pesar su fallecimiento, acompaña al gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, a Andrea Confini y a toda su familia en este doloroso momento y ruega una oración por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
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