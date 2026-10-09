SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

WERETILNECK, Osvaldo, q.e.p.d. - Marcos Bulgheroni lamenta con profundo pesar su fallecimiento, acompaña al gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, a Andrea Confini y a toda su familia en este doloroso momento y ruega una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa