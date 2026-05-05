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YMAZ, Juan Ignacio
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ YMAZ, Juan Ignacio q.e.p.d. - El Dr. Juan Ignacio Ymaz, abogado, falleció a los 95 años. Sus cinco hijos, Cristina, Martín, Juan, Lola, Nacho; dieciséis nietos; cinco bisnietos; lo despiden y piden una oración por su alma. El responso será hoy, a las 15.30, en el Cementerio Memorial.
✝ YMAZ, Juan Ignacio, q.e.p.d. - María Marta y Jorge Salvat despiden al querido Atin con tristezas y lindos recuerdos.
Aviso publicado en la edición impresa
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