SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ ZAC, José, Z.L., falleció el 29-7-2026. - Sus hijos Laura, Ariel y Liliana, Gustavo y Marisa, nietos Nicole, Lucía, Matías y Michelle y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y lo despiden con inmenso amor y gratitud. Tus recuerdos y enseñanzas permanecerán siempre con nosotros. El velatorio fue realizado ayer y el cortejo partirá hoy, 9.30 hs., desde Loyola 1139 hacia el cementerio de Tablada.

✡ ZAC, José. - falleció el 29-7-2026. - Diana y Sergio Rojtenberg, sus hijos y nietos despiden al bondadoso tío José y acompañan a su familia en este doloroso momento.

✡ ZAC, José, Z.L. - Familia Limanski despide con profundo pesar a José y acompaña a Laura, Ariel y Gustavo y demás familiares.

Avisos fúnebres

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