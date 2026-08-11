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ZARO, Ernesto Benito
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ZARO, Ernesto Benito, q.e.p.d. Su esposa María del Rosario Rojas Aguilar y sus hijos María de los Ángeles, Juan Martín, Juan Pedro y Juan Augusto despiden a Ernesto con profundo dolor.
✝ ZARO, Ernesto Benito, q.e.p.d. - Tus hijos políticos, tus nietos, tu sobrino y familia te despiden con profundo dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
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