SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ZARO, Ernesto Benito, q.e.p.d. Su esposa María del Rosario Rojas Aguilar y sus hijos María de los Ángeles, Juan Martín, Juan Pedro y Juan Augusto despiden a Ernesto con profundo dolor.

✝ ZARO, Ernesto Benito, q.e.p.d. - Tus hijos políticos, tus nietos, tu sobrino y familia te despiden con profundo dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa