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ZAVALÍA, Eduardo A. C. de

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ZAVALÍA, Eduardo A. C. de, q.e.p.d. - Los consejos, el cuerpo técnico y administrativo de F. I. E. L. despiden con profunda tristeza a quien por muchos años fuera miembro de la SRA en su consejo directivo y acompañan a su familia en este difícil momento.

ZAVALÍA, Eduardo A. C. de. - Rogelio J. Ricart, su hijo Ignacio e Inés Ocampo despiden a Belo con mucho dolor y acompañan a sus hijos Eduardo, Tomás y demás familiares. Belo, gracias por tu amistad y generosidad que nos brindaste. Un fuerte abrazo para todos.

ZAVALÍA, Eduardo A. C. de, q.e.p.d. - Guillermo Toranzos Torino y Guillermo MacLoughlin participan su fallecimiento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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