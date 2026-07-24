SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ZUBIAUR de IPOHORSKI LENKIEWICZ, María Isabel. - Tu esposo Miguel y tus hijos José Miguel y Andrés, tu hija política Maylin Contreras Guerra y tus nietos Lena y Gael te despedimos con amor. Que descanses en paz.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa