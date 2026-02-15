1
ZYLBERLICHT TROTTA, Nora
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ ZYLBERLICHT TROTTA, Nora, Z.L. - Silvia Sepiurka y familia, Claudia Bursztyn y familia, y Cynthia Bursztyn, despiden con profundo dolor a su querida prima Nora.
✡ ZYLBERLICHT TROTTA, Nora, Z.L. - Quienes integramos UNTREF ACR UP te recordaremos con afecto y admiración.
LA NACION
