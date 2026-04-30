Benjamín Vicuña evidenció lo difícil que es estar lejos de sus hijos y le dedicó un mensaje especial a Amancio

Si bien el tiempo no cura todas las heridas, muchas veces las alivia considerablemente. A veces hay que esperar para que un vínculo pueda recomponerse, ya sea una semana, dos meses o cinco años. Sin embargo, en el caso de Benjamín Vicuña y María Eugenia “la China” Suárez, las cosas parecen estar extremadamente lejos de solucionarse. Tras expresar reiteradas veces lo difícil que es que sus dos hijos menores estén tan lejos de él, el actor usó su cuenta de Instagram para expresar lo mucho que extraña al pequeño Amancio.

Benjamín Vicuña junto a Magnolia y Amancio (Foto: Instagram/@benjaminvicunaok)

La vida de Benjamín Vicuña dio un giro de 180 grados en agosto del año pasado cuando Magnolia (ocho) y Amancio (cinco) se instalaron en Estambul junto a su madre y Mauro Icardi. Si bien en un primer momento le negó a su expareja sacar a los chicos del país, lo que derivó en un fuerte descargo de parte de ella en el que lo acusó de mal padre y de tener adicciones, finalmente accedió a que viajaran. Aunque los niños visitaron un par de veces Buenos Aires después de su mudanza y mantienen diálogo diario con su padre, no es lo mismo que vivir en el mismo sitio.

Esta fue una semana especial para Benjamín Vicuña. El domingo ganó el Martín Fierro de la Moda 2026 en la categoría de actor con mejor estilo en ficción por Corazón delator. Si bien celebró junto a su novia Anita Espasandin, estuvo lejos de sus dos amores más pequeños. El miércoles 29 de abril, compartió en sus historias de Instagram, red social en la que acumula tres millones de seguidores, una foto que evidenció su tristeza por estar lejos de sus hijos. En la postal se lo pudo ver abrazado a Amancio, mientras el pequeño le daba un dulce beso en la cara. “Extrañando ando”, escribió.

La foto que publicó Benjamín Vicuña para expresar lo mucho que extraña a Amancio (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

Pero lo que llamó la atención no fue solo la postal, sino el momento en el que la publicó. El miércoles, Galatasaray le ganó 3-0 a Fenerbahçe en el Rams Park por la Superliga de Turquía y, según advirtió la cuenta de X de El ejército de LAM, Mauro Icardi estuvo en la cancha con Amancio, quien lució una camiseta del equipo. Suárez vio el partido desde la tribuna, con sus hijas Rufina y Magnolia.

Vicuña subió la foto el mismo día que Amancio estuvo en la cancha con Icardi (Foto: X @elejercitodelam)

Si bien no es preciso saber cuándo el intérprete chileno podrá reunirse con sus hijos más chicos, recientemente admitió que las tensiones con Eugenia Suárez siguen vigentes. “Yo la verdad, hace dos años atrás, estando separado de dos parejas importantes con hijos y todo, teníamos un muy buen vínculo. No es fácil organizar un barco con las dimensiones que yo manejo. Ese equilibrio que fue exitoso, lamentablemente, se derrumbó“, se sinceró en Ángel responde (Bondi Live).

Benjamín Vicuña habló de su vínculo con la China Suárez

A pesar de esto, se mostró esperanzado en que con el tiempo las cosas puedan arreglarse y aseguró que “es difícil” tener a sus hijos lejos. “Hay un proceso que tiene que ver con la adaptación a una situación que me excede”, sostuvo y aseguró que le costó entender la decisión de Suárez de mudar a los niños, no solo porque no le parecía justo, sino porque ellos tienen que estar tanto con su madre como con su padre.