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Alimentos frescos y secos
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LA NACION
El Hogar Santa Rosa de las Hermanas de Don Orione necesita alimentos frescos y no perecederos para preparar las comidas que ofrecen a sus residentes. Además, recibe aportes económicos para cubrir los gastos de funcionamiento y los honorarios profesionales. Este Hogar de Tigre en Buenos Aires, brinda atención integral a 30 mujeres con distinto grado de discapacidad física, mental y neurológica en situación de vulnerabilidad social. Si podés ayudar comunicate con Mercedes al 11-5995-5739, de 9 a 19 hs. Conocé su obra en IG: @hogarstarosa y FB: @hogar.santarosa.39/
Aviso publicado en la edición impresa
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