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Canilleras infantiles

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LA NACION

Para regalarles como cierre del año a los niños y adolescentes que van a su escuelita de fútbol, el Club Deportivo La Colonia necesita que con tu aporte los ayudes a comprar 150 canilleras personalizadas. Este club es el único espacio de esparcimiento, contención y encuentro para los chicos del barrio vulnerable Manzana 34 en Neuquén Capital. Podés hacer tu donación a la cuenta del Banco de la Nación Argentina de Asociación Deportiva y Cultural Colonia Loteo Manzana 34 – Deportivo La Colonia, CUIT 33-71891418-9, Alias: asoccolonia.bna Para más información, llama al 299-552-1131 (Katy) o al 299-593-9603 (Roxana)

Aviso publicado en la edición impresa

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