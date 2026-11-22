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Equipamiento bomberos
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LA NACION
Para mejorar las condiciones de trabajo y continuar protegiendo a su comunidad, los Bomberos Voluntarios de Larroque en Entre Ríos necesitan: equipos de protección estructural, gomón de rescate con motor, elementos de seguridad para emergencias e inundaciones, herramientas y equipamiento para rescates e incendios, materiales de construcción, pintura, iluminación y mobiliario para mejorar su cuartel. También aportes económicos para sostener los gastos operativos. Si podés ayudarlos comunicate al 344-652-5962 o por IG: @comision_bomberoslrq
Aviso publicado en la edición impresa
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