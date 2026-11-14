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Feria de ropa

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LA NACION

A beneficio de los Hogares de Una Posta en el Camino, se realizará una feria de ropa, calzado, accesorios y más productos en excelente estado. El evento será el sábado 14/11 de 13.30 a 18 h en el Club CACYP (Av. Ángel T. De Alvear 2100, Don Torcuato, Buenos Aires). Esta asociación de Don Torcuato brinda contención y cuidado a bebés y niños que debieron ser separados de sus familias por situaciones de violencia, abandono o negligencia. Conocelos en su sitio: unapostaenelcamino.org.ar, en IG: @una_posta_en_el_camino/

Aviso publicado en la edición impresa

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