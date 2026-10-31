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Maq. coser, batidora
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LA NACION
Para el equipamiento de sus talleres, la Fundación Nosotros necesita máquinas de coser, batidora y microondas en buen estado. Esta organización con sedes en San Isidro, Tigre y Escobar, Buenos Aires, trabaja junto a la persona con discapacidad intelectual, promoviendo una mejor calidad de vida, su inclusión y participación como ciudadano de pleno derecho, a través de diferentes espacios y programas. Si podés ayudar comunicate a los tels.: 4747-1106/ 1814, mail: arearecursos@ fundacionnosotros.org.ar Conocelos en www.fundacionnosotros.org.ar
Aviso publicado en la edición impresa
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