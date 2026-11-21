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Pan dulce, aceite, sal
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LA NACION
La organización T-Ayudo Argentina de la Iglesia Universal del Reino de Dios te invita a participar en su nueva edición de la campaña Navidad Solidaria donando arroz, fideos, aceite, azúcar, harina, yerba, pan dulce, café, sal y otros productos no perecederos para armar las canastas que entregarán a familias de bajos recursos con el fin de brindarles asistencia alimentaria y contención en las fiestas de fin de año. Hasta el 20/12 reciben las donaciones en Av. Maipú 245, Vicente López, Buenos Aires. Más información al 11-2192-8418, mail: navidadsolidaria @universal.org Conoce más en: navidadsolidaria.universal.org.ar/
Aviso publicado en la edición impresa
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