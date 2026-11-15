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Pan dulce, cookies
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LA NACION
La Asociación Civil Manos en Acción te invita a sumarte a su campaña de Navidad comprando los panes dulces elaborados artesanalmente por las mamás que participan en su proyecto Gastronomía con Propósito. Ofrecen panettone, pan dulce con frutas abrillantas o con chispas de chocolate, cookies y biscottis. Esta organización busca mejorar la calidad de vida de familias en situación de pobreza y vulnerabilidad de Pilar en Buenos Aires, brindando herramientas y generando recursos para la equidad de oportunidades. Para más información, llamá al 0800-888-1374, mail: anadortenzio@ manosenaccionargentina.org; IG: @manosenaccion
Aviso publicado en la edición impresa
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