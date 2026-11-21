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Pan dulce y alimentos secos
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LA NACION
Para la celebración de las fiestas de fin de año en los comedores comunitarios con los que colabora la Asociación Civil a Todo Corazón de Morón, Buenos Aires, necesitan todo tipo de dulces navideños además de alimentos no perecederos como arroz, fideos, conservas, jugos en polvo, tomate al natural y sal. Esta organización ayuda a comunidades en situación de vulnerabilidad, especialmente a niños y adultos mayores. Si podés ayudar comunicate con Amanda al mail: a_todocorazon@yahoo.com.ar o al tel.: 11-6017-9013
Aviso publicado en la edición impresa
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