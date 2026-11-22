1
Pan dulce y alimentos secos
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Para la celebración de las fiestas de fin de año en los comedores comunitarios con los que colabora la Asociación Civil a Todo Corazón de Morón, Buenos Aires, necesitan todo tipo de dulces navideños además de alimentos no perecederos como arroz, fideos, conservas, jugos en polvo, tomate al natural y sal. Esta organización ayuda a comunidades en situación de vulnerabilidad, especialmente a niños y adultos mayores. Si podés ayudar comunicate con Amanda al mail: a_todocorazon@yahoo.com.ar o al tel.: 11-6017-9013
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Insólito homenaje de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA al exjefe guerrillero Mario Roberto Santucho
- 3
Inter Miami, con Lionel Messi como titular, fue goleado por Columbus Crew en los playoffs de la MLS Cup
- 4
El Niño y La Niña: un estudio argentino descubrió patrones de recurrencia y planteó una hipótesis hasta 2030