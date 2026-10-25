Suculentas con propósito

En el marco de la formación de Asistente de Vivero, la Asociación Civil Despuntado, vende suculentas en macetas Nº 6 y Nº 8. La producción se realiza en Lo de Tono, Villa Luro, Buenos Aires, un espacio inclusivo que promueve la formación, el trabajo y nuevas oportunidades para personas con discapacidad intelectual. La venta de estos productos con propósito permite sostener el proyecto y generar mayor impacto. Para realizar tu pedido podés contactarte al mail: lodetono@despuntado.org.ar o al 11-2484-8408 (Victoria). Conocelos en su sitio: lasilusiones.com.ar o en su IG: @lasilusiones

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