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Tocar la guitarra

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LA NACION

Necesitan voluntarios que sepan tocar la guitarra para participar en las visitas que el grupo T.E.A.M.Ho realiza a los chicos internados en hospitales pediátricos de la ciudad de Buenos Aires y a los que se encuentran con internación domiciliaria para ofrecerles talleres artísticos. También es una posibilidad de iniciarlos en su formación artística profesional. Para más información escribir a: ongteamho@gmail.com ó al 15-2567-1344 (solo mensajes). Conocelos en FB: @teamho.teamho

Aviso publicado en la edición impresa

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