Tensión por Malvinas: después de quince años, un buque chileno partirá de Punta Arenas hacia las islas

Mientras el canciller argentino Pablo Quirno exigió que la naviera trasandina cumpla con la normativa nacional y solicite autorización previa para cruzar aguas jurisdiccionales argentinas, la corporación de negocios isleña, Falkland Islands Development Corporation (FIDC), oficializó el 17 de diciembre de 2026 como fecha de partida del buque mercante Danstar.

La respuesta de parte de Chile no tardó en llegar. El canciller Francisco Pérez Mackenna dijo que Chile “cree en el derecho para la libre navegación” o “al libre paso, el paso inocente, como se llama en el derecho marítimo” de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). “Confiamos que ese derecho se respetará”, remarcó.

De esa forma, Pérez Mackenna confirmó que su gobierno no pedirá autorización para que el Buque Danstar, operado por la naviera chilena Easter Island Logistics, una Punta Arenas con Puerto Argentino, invocando el derecho de paso inocente reconocido por la Convemar. “En este contexto, los países no piden permiso”, sentenció.

La misión argentina que expuso el reclamo ante el Tribunal del Mar por la explotación de recursos en Malvinas

De esta manera, mientras la Argentina y el Reino Unido esperan el fallo del Tribunal del Mar, luego de las audiencias realizadas esta semana sobre su competencia para frenar o no el proyecto petrolero en Sea Lion, se consolida otro frente de conflicto con un país limítrofe sobre la posibilidad de que el abastecimiento chileno a las islas vaya más allá de alimentos y artículos de primera necesidad e incluya maquinaria pesada, herramientas y vehículos que pueden ser utilizados como parte de la logística necesaria de la explotación petrolera offshore en aguas argentinas. Como una suerte de apoyo del Reino Unido al derecho de explotación de sus recursos que asiste a los isleños, la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, se reunió esta semana en Puerto Argentino con legisladores locales, quienes la interiorizaron sobre la marcha del proyecto Sea Lion.

La naviera chilena Eastern Island remarcó que no debería existir un conflicto por un viaje estrictamente comercial. “Tenemos ya la mitad de la capacidad cubierta de 1400 toneladas que pueda transportar el buque”, dijo el gerente general de la naviera, Pablo Pacheco, y resaltó que solo se trata de frutas, verduras y materiales para “casas, jardines y colegios”. Sin embargo, medios chilenos consignaron que también pueden llevar “maquinaria y vehículos”. “Si eso es así, no necesariamente sería para abastecer a las empresas petroleras, pueden ser solo de utilidad para los isleños”, comentó un funcionario de la naviera.

De hecho, desde el 4 de noviembre comenzó a almacenarse en los galpones del puerto de Punta Arenas toda la mercadería e insumos que serán parte de la carga del buque en su primer viaje. Camiones de distintos proveedores de la Región de Magallanes están ingresando al muelle de carga diariamente en dirección a los almacenes designados, que son los A y B de la firma regional Logisur, que acopiará el cargamento hasta el zarpe del buque.

El buque con bandera chilena Danstar

En ese sentido, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, defendió la reactivación de la ruta comercial con las islas luego de 15 años -el último viaje fue en 2011-. Además, descartó que exista un conflicto diplomático con la Argentina y resaltó que “la operación se desarrolla dentro del marco de los tratados internacionales y corresponde a una actividad entre privados”. Rechazó que se trate de una iniciativa política y cuestionó los planteamientos provenientes de Argentina. Enfatizó que el Estrecho de Magallanes no es un territorio coadministrado. “Chile no coadministra el estrecho. Es un territorio chileno y se cumplen los tratados internacionales que garantizan el libre paso de cualquier barco”, sostuvo. Por eso, la naviera decidió, con el aval del gobierno chileno, navegar a través del Estrecho de Magallanes y no por el Pasaje de Drake, lo que llevará al Danstar a ingresar directamente en las 12 millas del Mar Territorial argentino al converger en el Atlántico.

La polémica por el viaje del Danstar escaló aún más luego de que diputados argentinos de la oposición, con autoría de la legisladora Agustina Propato (Unión por la Patria) presentaran un proyecto, conocido en Chile como “Ley anti-Danstar”, que busca interrumpir su recorrido, revisar la embarcación y trasladarla a un puerto argentino. Incluso el diputado Nicolás Trotta (Unión por la Patria) presentó una iniciativa exigiendo a la Cancillería que el tema de la “colaboración logística y comercial con las islas” sea tratado en el Mercosur con la participación de sus miembros plenos y asociados.

La prensa chilena se hizo eco de los dichos del diputado Pablo Juliano (UCR), quien criticó al gobierno de Milei por las modificaciones que introdujo en el proyecto de defensa de la soberanía nacional, conocido como la ley Malvinas, tras un planteo de Estados Unidos. “Hace unas semanas lo dije en el Congreso. Nuestra posición se fortalece en el concierto de las naciones, no con los amiguitos circunstanciales del presidente y los videítos que se hace en Nueva York. La defensa de Malvinas no puede depender de cuánto le afloje Trump la correa”, dijo Juliano. Sus expresiones fueron replicadas por la Radio Bio Bio, de Chile.

Hasta ahora, todo parece indicar que el buque unirá el continente desde Punta Arenas hasta el archipiélago, Puerto Argentino, el 17 de diciembre, con sus bodegas cargadas de alimentos, pero posiblemente también de material logístico que tendría como destino abastecer a la petrolera israelí Navitas Petroleum y al consorcio británico Rockhopper Exploration, contratistas del proyecto Sea Lion. Por último, la decisión que tome el Tribunal del Mar en Hamburgo, el próximo 28 de noviembre, puede ser determinante también en un conflicto con Chile que aún no se mide hasta donde puede escalar.

Kast y Milei RAUL BRAVO - AFP