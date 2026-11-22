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Vehículo o batán
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LA NACION
Redes Institucionales Solidarias necesita un vehículo, puede ser una camioneta, un auto, etc., en el estado en que se encuentre para acondicionarlo con el fin de usarlo para llevar a personas con discapacidad a sus tratamientos de rehabilitación y/o un remolque pequeño para distribuir la ayuda que brindan a las familias de bajos recursos que acompañan. Esta asociación con sede en I. Casanova ayuda a comedores comunitarios, ofrece programas de capacitación, desarrollo y contención psicológica a través de asistencia directa o talleres en instituciones de la zona oeste y sur del conurbano bonaerense. Para colaborar comunicate con Gloria al cel.: 11-3890-2136, mail: gloduartepsiq@gmail.com
Aviso publicado en la edición impresa
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