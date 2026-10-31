Saltar al contenido principal
LA NACION

Voluntarios para coro

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

Invitan a quienes les guste cantar, con o sin conocimientos de música, de todas las edades y voces a sumarse como voluntarios al Coro para hospitales de niños del grupo T.E.A.M.Ho. Esta asociación brinda talleres gratuitos de arte y música a chicos que se encuentran en hospitales pediátricos de la ciudad de Buenos Aires y a sus familias, también a los que están con internación domiciliaria. Y les ofrece la posibilidad de iniciarlos en su formación artística profesional. Más información: ongteamho@gmail.com ó 15-2567-1344 (solo mensajes). Conocelos en FB: @teamho.teamho

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Rocío Oliva recordó a Diego Maradona a seis años de su muerte y en el día de su cumpleaños
    1

    Rocío Oliva recordó a Diego Maradona a seis años de su muerte y en el día de su cumpleaños: “Fue alguien muy especial”

  2. La mujer que lo acompañó hasta el final y por qué el actor confesó que no tenía relación con sus hijos
    2

    Patrick Stewart: la mujer que lo acompañó hasta el final y por qué el actor confesó que no tenía relación con sus hijos

  3. El insólito choque de los ex compañeros Lawson y Verstappen en... ¡un entrenamiento!
    3

    Max Verstappen chocó con Liam Lawson en la segunda práctica de México y provocó una bandera roja

  4. Inti Bonomo, experto en Ciencias Ambientales, sobre el impacto que tendrá el fenómeno del Súper Niño: "El pico va a ser en diciembre"
    4

    Inti Bonomo, experto en Ciencias Ambientales, sobre el impacto que tendrá el fenómeno del Súper Niño: “El pico va a ser en diciembre”