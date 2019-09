Agentes de tránsito: "En la calle nos escupen e insultan, estamos muy expuestos"

Los agentes de tránsito de la ciudad reclaman mejores condiciones de seguridad y contractuales Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

"Somos parte de un cambio cultural, vinimos a ordenar el tránsito y muchos no lo aceptan. Nos escupen, nos insultan, estamos muy expuestos", asegura un agente de tránsito de la base operativa en Núñez, ciudad de Buenos Aires. Hoy los agentes de las cinco bases están en asamblea permanente hasta el próximo viernes, según indicó otra agente, "para debatir la problemática y ver qué reclamos vamos a hacer". Esta es la continuación del reclamo que iniciaron ayer por la muerte de Cinthia Choque y las graves heridas que sufrió Santiago Siciliano, atropellados en la madrugada del domingo por el periodista Eugenio Veppo.

En el centro de la ciudad, por Leandro N. Alem y Libertad, o en la 9 de julio en su cruce con la Avenida Corrientes, donde suele haber muchos hombres y mujeres con camperas celestes y amarillas ordenando el tránsito, hoy fueron reemplazados por agentes de policía que estaban ubicados en casi todas las esquinas.

Los agentes prefirieron resguardarse en las bases para debatir cómo continuar luego del fatal incidente. Ellos exigen tener mejores condiciones laborales y medidas de seguridad para los agentes que están en la calle haciendo los controles, entre ellos, los de alcoholemia.

"Hasta que no se implementen todas las medidas de seguridad correspondientes, y no se nos brinde a los agentes la cobertura que necesitamos por el tipo de actividad que realizamos, no tomaremos ningún servicio en el que podamos correr cualquier tipo de riesgo", indicaron desde la página de Facebook que pide justicia por Choque y Siciliano.

La primera novedad es que el gobierno porteño les otorgará un resarcimiento económico a las familias de las víctimas. "Todos los agentes cuentan con un seguro pero, además, se les otorgará una contención económica a ambas familias", dijeron desde el gobierno.

En cuanto a las condiciones de seguridad, exigen mejores uniformes para ser más visibles, conos luminosos y personal policial presente en los controles. Respecto a lo contractual, según las cifras oficiales, el 70% de los 2.750 agentes son monotributistas. En el caso de la base de Núñez, de los casi 60 agentes que hay en el turno tarde, solo uno es planta permanente.

"Todo el equipo está avocado a la contención psicológica de los agentes, en todas las bases hay psicólogos trabajando que están capacitados para este tipo de situaciones. Continúa la mesa de diálogo para ver cómo les podemos dar mejoras en el corto plazo", indicaron desde el gobierno porteño.

Para tratar estas cuestiones se convocó a una mesa de trabajo para el viernes a las 10 en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Participarán representantes de los agentes de tránsito y del Ejecutivo porteño y el Defensor Alejandro Amor.