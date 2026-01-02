La ex Gran Hermano Silvina Scheffler fue dada de alta luego de pasar 10 días en terapia intensiva

La actriz y exparticipante de Gran Hermano 2007, Silvina Scheffler, estuvo internada desde el pasado 22 de diciembre, tras contraer leptospirosis. Sin embargo, después de pasar 10 días en terapia intensiva, finalmente este viernes recibió el alta médica.

La ex de Nito Artaza sufrió un caso severo de una enfermedad que se transmite por la orina de animales infectados o aguas contaminadas con la bacteria Leptospira. Mientras permanecía en terapia, ella mismo pidió que rezaran por ella a través de sus redes sociales. “Quiero pedirle a todos ustedes que recen por mí. Me está costando mucho mi recuperación”, escribió en una historia de Instagram.

Inmediatamente, sus excompañeros del reality show y amigos se unieron a este pedido. “Pedido de Silvina que está internada. Parte de los jugadores de GH2007. Necesita de la fuerza del poder de la oración”, expresó Vanina Gramuglia al repostear la historia de su compañera. “Sumemos luz con el poder de la oración directa a Dios por su salud. Fuerza y luz, Silvi. Que los ángeles te acompañen”, agregó en otro posteo deseándole buena suerte a su amiga.

Tan solo unas horas después de su desesperado pedido, Scheffler compartió la feliz noticia de que estaba volviendo a su casa. “Gracias a Dios y a cada oración de ustedes. ¡Tengo el alta!”, escribió nuevamente en una historia. Pocos minutos después, subió algunos videos de su gata Simona, que la estaba esperando en su casa.

En un audio que le envió a la periodista de Puro Show Fernanda Iglesias, Scheffler contó lo difícil que estaba siendo la recuperación. “Me está costando mucho poder salir adelante. Pero voy saliendo de a poco, si Dios quiere. Pero es una lucha superdifícil”, aseguró. Otra ex Gran Hermano, Nadia Epstein, reveló que había estado hablando con Silvina y que la escuchó bastante mal. ”Estaba muy esperanzada con recibir el alta porque la habían pasado a una habitación común, pero ayer volvió a levantar fiebre y la pasaron a una habitación intermedia”, dijo.

Hoy, finalmente, la profesora de educación física puede seguir ganando fuerzas desde su hogar y su recuperación está un paso más cerca.

¿Qué es la leptospirosis?

La leptospirosis es una zoonosis: una enfermedad infecciosa transmitida por animales. Mamíferos, aves, anfibios y reptiles pueden transmitir las más de doscientas variantes de leptospira, y su principal vector son los roedores, en especial los que prefieren la vida urbana, cerca del ser humano.

Los roedores son llamados “huéspedes de mantenimiento”, ya que conservan dentro de sus riñones la bacteria, y la van diseminando a su paso a través de la orina. Algo similar ocurre con los perros y otros animales domésticos.

“La infección es comúnmente transmitida a las personas cuando el agua que ha sido contaminada por la orina de animales infectados se pone en contacto directo con lesiones en la piel, con los ojos o con las mucosas, aunque la bacteria también puede ingresar en el organismo a través de la piel sin lesiones”, informa un comunicado emitido a LA NACION de la fundación Mundo Sano.

Los lugares húmedos habitados por roedores son los más fértiles para las leptospiras y la mayoría de los casos afectan a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. "En años de muchas inundaciones, como viene siendo este 2025, hay un aumento de riesgo a causa del exceso hídrico, ya que la bacteria se vehiculiza muy bien en agua”, explicó Saint Martin, quien es experto en salud animal en bovinos.

La buena noticia es que se trata de una enfermedad prevenible con vacunas y utilizando medidas de bioseguridad y diagnóstico se puede controlar.