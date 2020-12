En el gobierno de la Ciudad entendieron la decisión como "un paso fundamental para la urbanización e integración del barrio" Crédito: Gobierno de la Ciudad

La Legislatura porteña aprobó hoy la ley que formaliza y da nombre a las calles y espacios públicos del exbarrio 31, ahora Barrio Mugica. En el gobierno de la Ciudad entendieron la decisión como "un paso fundamental para la urbanización e integración del barrio" e indicaron: "Mientras muchos dan por sentado que tener una dirección es una obviedad, esto consiste en una deuda que aún permanece en los barrios populares del país". Por su parte, los vecinos destacaron que, desde ahora en adelante, recibir correspondencia en sus casas será más sencillo.

En una nota de prensa, desde la administración de la Ciudad dijeron que "tener una dirección formal representa un hito para que los vecinos y vecinas del Barrio Mugica puedan tener las mismas oportunidades y responsabilidades que cualquier ciudadano" y señalaron que no solo "facilita la búsqueda laboral, evitando la discriminación", sino que también mejora el acceso a los servicios y al correo y evita las confusiones a la hora de identificar domicilios que, hasta hoy, contaban con números de casa y de manzana repetidos.

En esta último motivo también puntualizaron los vecinos del barrio. "Es importante tener una dirección formal para que nos lleguen bien el correo y las facturas de los servicios", consideró Celia Cardozo. En coincidencia, María, también del Barrio Mugica, señaló: "Para mí es importante tener una dirección, una calle con nombre y número, para poder hacer trámites sin problemas".

Por su parte, Rafael Renjifo Rocabado, señaló que desde ahora sabrán adónde vive y en qué calle está. "Va a ser más claro, nadie se va a confundir", agregó el vecino. Así también lo hizo Sonia Claros: "Me parece importante vivir en una calle con nombre. Las cosas del banco no me llegan porque no tengo una dirección exacta". En esa misma línea, Lidia García Hurtado expresó: "Me gusta esto de que mi casa tenga una calle y un número. A veces no sabemos qué dirección poner para que nos lleguen cosas del correo".

La elección de los nombres comenzó en 2018, en un proceso que se dividió en cinco etapas y en el que votaron más de 4700 vecinas y vecinos del Barrio Mugica. Primero, se presentaron y acordaron las categorías para la denominación de las calles y espacios públicos. Después, se seleccionaron las 14 definitivas, sobre las que votaron los vecinos, a través de buzones que se dispusieron en espacios y edificios públicos, en sectores comerciales y en escuelas. Las categorías ganadoras fueron Reservas naturales; Fauna, y Danzas, bailes y ritmos de América Latina.

La tercera etapa consistió en la proposición de nombres, de acuerdo a las categorías más votadas. Para ello también se dispusieron buzones en todo el barrio. Además, los vecinos sumaron otras denominaciones, por fuera de las áreas seleccionadas. Fueron 1191 habitantes del barrio los que participaron en esta instancia y se recibieron 1488 propuestas, según la información oficial. Colibrí, Palo Santo y Cumbia serán algunos de los nombres que llevarán las calles y espacios públicos.

Las áreas que trabajaron en este proceso fueron la Secretaría de Integración Social y Urbana, la Dirección General de Patrimonio, Museo y Casco Histórico -dependiente del Ministerio de Cultura-, la Dirección General de Participación Ciudadana y la Legislatura porteña.

