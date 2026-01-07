El bus eléctrico de Buenos Aires extendió su recorrido y ahora llega hasta la Terminal de Cruceros Quinquela Martín

El servicio de buses eléctricos de la Ciudad de Buenos Aires, el e-Bus, expandió su recorrido y modificó su trazado para aumentar la conectividad entre Parque Lezama, el Centro y San Telmo con las estaciones de trenes de Retiro y la Terminal de Cruceros Quinquela Martín. Estas nuevas disposiciones, vigentes desde el martes 6 de enero, suman casi 3,5 kilómetros a su ruta, que ahora totaliza 14,9 kilómetros, e incorporan ocho paradas adicionales. De esta manera, la primera línea de transporte 100% eléctrico de la Capital Federal cuenta ahora con 43 paradas, y establecerá su cabecera en la zona del puerto.

Una de las modificaciones más relevantes es el cambio de recorrido hacia Retiro, que ahora se realiza por la calle Esmeralda. Esta rectificación anula las paradas sobre la calle San Martín y las reemplaza por tres nuevas sobre Esmeralda, en las intersecciones con Av. Corrientes, Tucumán y Av. Córdoba. Este ajuste amplía la cobertura en zonas clave de la Ciudad en un 20% sin afectar su frecuencia, y reduce en 10 minutos el tiempo de viaje en hora pico, ofreciendo un trayecto más ágil, precisaron desde el gobierno porteño.

El bus circulará ahora por la calle Esmeralda (Foto: GCBA)

Según los expertos en transporte urbano, la extensión hasta el Centro de Transbordo de Retiro es fundamental, ya que constituye uno de los principales nodos de tránsito de la Ciudad. Así, permite conexiones fluidas con los trenes Mitre, San Martín y Belgrano Norte, las líneas C y E del subte y la Terminal de Ómnibus. Asimismo, la nueva parada en la Terminal de Cruceros Quinquela Martín diversifica las opciones de traslado. Estos cambios benefician a más de 14 mil personas que transitan la zona y facilita su conexión con el Casco Histórico y barrios como San Nicolás, Monserrat, San Telmo y La Boca, incluyendo una conexión directa desde La Boca con la línea E de subtes y Retiro.

A partir de esa medida, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, resaltó: “Ampliamos el servicio del e-Bus para conectar más lugares en menos tiempo y vamos a seguir avanzando con la movilidad sustentable. Este año tendremos la primera línea de Trambus 100% eléctrica, conectando Aeroparque con Nueva Pompeya”.

“Cuando hablamos de movilidad, queremos estar primeros en estándares de eficiencia, seguridad y modernidad de la región”, agregó el mandatario.

Desde su lanzamiento en mayo, la flota de e-buses recorrió más de 160 mil kilómetros y transportó a más de 300 mil pasajeros. Operado por 30 conductoras, este servicio se consolida como un transporte moderno, eficiente y con un impacto ambiental menor al de colectivos tradicionales. En tanto, la expansión del e-Bus reafirma el compromiso de la Ciudad con la movilidad sostenible y la optimización del transporte público urbano.

Así quedó la traza final del recorrido (Foto: GCBA)

Paradas sentido Retiro:

Av. Martín García y Defensa

Ituzaingó y Perú

Piedras y Av. Caseros

Brasil y Chacabuco

Perú y Av. Juan de Garay

Perú y Av. San Juan

Perú y Carlos Calvo

Perú y Av. Independencia

Perú y México

Av. Belgrano entre Perú y Chacabuco

Moreno y Piedras

Piedras e Hipólito Yrigoyen

Esmeralda y Av. Corrientes

Esmeralda y Tucumán

Esmeralda y Av. Córdoba

Esmeralda y Av. Santa Fe

Crucero Gral. Belgrano y Arenales

Crucero Gral. Belgrano y Av. del Libertador

Estación Retiro (FFCC Línea Mitre)

Estación Retiro (FFCC Línea San Martín)

Av. Antártida Argentina y Av. de los Inmigrantes

Av. Pres. Ramón S. Castillo y Av. Antártida Argentina

Paradas sentido La Boca:

Av. Pres. Ramón S. Castillo y Av. de los Inmigrantes

Av. de los Inmigrantes y C. Pedro Zanni

Estación Retiro (FFCC Línea San Martín)

Estación Retiro (FFCC Línea Mitre)

Av. Santa Fe y Maipú

Maipú y Av. Córdoba

Maipú y Tucumán

Maipú y Av. Corrientes

Maipú y Juan Domingo Perón

Maipú y Av. Rivadavia

Chacabuco y Adolfo Alsina

Chacabuco y Av. Belgrano

Chacabuco y México

Chacabuco y Av. Independencia

Chacabuco y Carlos Calvo

Chacabuco y Av. San Juan

Chacabuco y Av. Juan de Garay

Brasil y Bolívar

Brasil y Balcarce

Brasil y Azopardo