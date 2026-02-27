Esta es la app que te dice en tiempo real cuándo llega tu colectivo

Una herramienta digital se consolida como pilar en la movilidad urbana argentina: la aplicación Cuándo SUBO, desarrollada por el Ministerio de Transporte de la Nación en coordinación con el sistema SUBE, la cual ofrece a millones de usuarios la posibilidad de conocer en tiempo real la llegada de su colectivo. Desde Buenos Aires hasta San Miguel de Tucumán, esta tecnología cambia la forma de moverse en las ciudades de nuestro país.

“Menos tiempo en la parada, más tiempo para vos”, destaca el portal Argentina.gob.ar. La app, disponible para dispositivos Android e iOS, se nutre de un sistema robusto que combina la información emitida por los validadores de SUBE a bordo de cada unidad con un monitoreo satelital constante de su posición. Esto permite a los usuarios “planificar mejor la salida de casa, el trabajo o la escuela”, para reducir significativamente “filas, incertidumbre y tiempos de espera en la calle”.

Cuándo SUBO llegó para revolucionar la forma de moverse por las principales ciudades de Argentina Argentina.gob.ar

El alcance de Cuándo SUBO es el siguiente: solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la aplicación ya cubre más de 250 líneas de colectivos, con unos 18.000 vehículos monitoreados y una lista completa disponible en Argentina.gob.ar. Su expansión llegó recientemente a ciudades como San Miguel de Tucumán, donde ya incluye 14 líneas de transporte público. El sitio gubernamental suma a esta cobertura otras localidades como Bariloche, Junín y Paraná.

Entre las funcionalidades más valoradas por los usuarios se encuentra la visualización de la llegada de los colectivos tanto en un mapa como en una lista, con actualizaciones que pueden ocurrir “cada pocos segundos”. Los usuarios pueden “guardar paradas y líneas como favoritas”, lo que agiliza el acceso a la información de sus recorridos habituales. Una característica destacada es la opción de programar recordatorios con una alarma que avisa cuántos minutos antes de que pase el colectivo debe salir de casa.

Esta app tiene muchas funciones útiles para su uso diario Argentina.gob.ar

La aplicación también fomenta la participación ciudadana, ya que los usuarios pueden reportar cambios de paradas, errores de ubicación o frecuencias anómalas, lo que contribuye a una base de datos que se utiliza para mejorar y corregir el servicio. Si un colectivo no llega a la hora indicada, la app permite reportar un problema con el viaje, y estos reclamos son procesados por el área pertinente del Ministerio de Transporte para mejorar la calidad de los datos de la app Cuándo SUBO.

Para identificar las líneas en la aplicación, solo hay que buscarlas en la lupa, mientras que las letras junto al número del colectivo indican un ramal distinto de la línea, y su destino final se visualiza al lado para una mayor claridad. Es importante destacar que, aunque es una herramienta poderosa para la predicción de llegadas, “la aplicación no incluye la función de ruteo” para indicar qué colectivo tomar para llegar a un destino, centrándose exclusivamente en la información de arribo a la parada.

Los reportes de errores ayudan a que Cuándo SUBO continúe con las mejoras Argentina.gob.ar

La implementación de Cuándo SUBO es particularmente relevante en un contexto donde tener más información en tiempo real se traduce directamente en mayor eficiencia y menos desgaste.