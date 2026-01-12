Una clásica línea de colectivos extenderá su recorrido y conectará Aeroparque con Devoto y Núñez

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó la extensión del recorrido de la Línea 114 de colectivos, una medida que busca optimizar la conectividad con el Aeroparque Jorge Newbery y, al mismo tiempo, potenciar el acceso a este importante punto para diversos barrios estratégicos situados en las zonas norte y oeste de la Capital Federal.

La decisión, que ya se encuentra plasmada en la Resolución 2/2026 de la Secretaría de Transporte y fue publicada en el Boletín Oficial, establece un nuevo trayecto que promete aliviar una histórica demanda de transporte público. Esta prolongación del servicio representa una respuesta directa a una antigua demanda por parte de los vecinos de las áreas geográficas del norte y oeste de la Ciudad, quienes ahora contarán con una opción de traslado directo en colectivo hacia el principal aeropuerto metropolitano de la capital.

Línea 114: cómo quedan organizados sus ramales

Con la incorporación de este nuevo ramal, identificado como Ramal C, la Línea 114 enlazará de forma directa el Aeroparque con Villa Devoto. Este ramal pasará por puntos clave como el Aeroparque Jorge Newbery, para luego adentrarse en los barrios de Palermo, Núñez, Belgrano y Villa Urquiza, antes de llegar a su cabecera en Villa Devoto.

El Aeroparque Jorge Newbery recibe a diario una gran cantidad de pasajeros Pilar-Camacho

De esta manera, el servicio de la línea 114 quedará organizado con tres ramales distintos para cubrir las necesidades de transporte de los usuarios. Los Ramales A y B continuarán uniendo las Barrancas de Belgrano con la terminal ubicada en Lomas de Zamora, manteniendo su ruta habitual. Por su parte, el Ramal C se establecerá como la alternativa directa desde Aeroparque hasta Villa Devoto, ofreciendo una ruta distintiva y de gran utilidad.

El cambio de recorrido de colectivo mejora la conexión del aeropuerto con la ciudad (Foto: argentina.gob.ar)

El trayecto de ida, partiendo desde el Aeroparque, incluirá el paso por importantes avenidas y zonas de gran circulación dentro de la CABA:

Costanera Rafael Obligado – salida desde el Aeroparque.

Intendente Güiraldes y Cantilo – cruces por Palermo.

Distribuidor Ángel Labruna – núcleo de conexión hacia Núñez.

Figueroa Alcorta y Udaondo – bordeando Belgrano.

Avenida Monroe – eje entre Belgrano y Villa Urquiza.

Calles internas de Villa Devoto hasta la cabecera en Chivilcoy y Nueva York.

La resolución que brindó el marco oficial para esta modificación del recorrido también estableció con precisión las frecuencias máximas y mínimas que deberán cumplir los distintos servicios.

Para el Ramal A, se estipuló una frecuencia máxima de 8 minutos y 30 segundos en los horarios de mayor demanda o “hora pico”.

En el caso del Ramal B, las frecuencias oscilarán entre los 17 y los 23 minutos y 30 segundos.

El recientemente creado Ramal C, que cubre la ruta hacia Aeroparque, tendrá frecuencias que irán desde los 26 minutos y 30 segundos hasta los 35 minutos.