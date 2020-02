. Fuente: LA NACION - Crédito: Patricio Pidal

Virginia Mejía SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de febrero de 2020 • 17:55

"Que presenten un informe y digan donde está cada cosa: los muebles, los libros, los cuadros...". Así se expresó una alta fuente de la Casa Rosada en relación a una serie de objetos patrimoniales que, según el funcionario, estarían " desparecidos". El descuido del acervo histórico es responsabilidad de la anterior gestión, agregó.

" Mienten. No falta nada, está todo inventariado y digitalizado", respondieron voceros de la ex Secretaría General de la Presidencia, encendiendo así una nueva polémica alrededor de los bienes de Balcarce 50 que se suma a la constroversia por el desguace de la escalera histórica.

Según la nueva administración, entre los objetos perdidos durante las obras del Master Plan Casa Rosada Siglo XXI habría un total de 16 sillones pertencientes al ex presidente Julio Argentino Roca, ejemplares incunables de la Biblioteca Histórica de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación y cuadros del Salón de los Idolos Populares. Según los actuales funcionarios, el hecho de que un objeto esté digitalizado e inventariado no siginifica que físicamente se halle en un lugar determinado, de ahí que los consideren desaparecidos.

En cuanto al mobiliario del general de la Campaña del Desierto, hasta el cambio de gobierno en diciembre de 2015 seis sillones tapizados de verde estaban en Salón de los Científicos, alrededor de la mesa Eva Perón. La mesa fue trasalada al Salón Presidencial por Mauricio Macri, pero sin sus respectivos sillones. "El resto fueron tapizados de blanco por Cristina. Estaban en su despacho. Ahora tampoco sabemos donde están", se lamentó el actual funcionario.

Desde el kirchnerismo se quejan de las reformas implementadas por el anterior gobierno Fuente: LA NACION - Crédito: Patricio Pidal

Sin reuniones

Según fuentes consultadas del macrismo, la polémica alrededor de estos objetos se hubiera evitado si durante la transición los actuales moradores del Palacio de Gobierno hubieran accedido a reunirse con los salientes a los fines de controlar juntos los archivos digitalizados y corroborar in situ donde estaban cada uno los bienes muebles. "No es necesario que ahora mandemos ningún informe. Ellos no quisieron reunirse con nosotros", respondieron.

Durante las obras del Master Plan lanzado en el 2016 para modernizar Balcarce 50 se mudó la Biblioteca Histórica para construir baños en su lugar. Ostentaba un total de 4197 ejemplares de Derecho Administrativo y Constitucional, algunos de 1853, que fueron trasladados a la antesala del Salón de las Mujeres.

Allí trabaja ahora un especialista, que los clasifica y ordena en cajas. Según fuentes de la Rosada, dado que cabía sólo un cuarto de la bibilioteca, "la hicieron entrar a los empujones, afectando sus encuadernaciones y sus tapas. La orden fue que destruyan los libros que no entran, por eso faltan ejemplares". En cuanto al mueble y los estantes, agregaron que cuando asumieron en diciembre pasado, los encontraron a la intemperie cubiertos por un plástico y que lograron rescatarlos para ser re utilizados en un nuevo espacio destinado a los libros.

Voceros de la ex Secretaría General a cargo de Fernando de Andreis respondieron que "no es real que hubiera libros que no entraban, ni que se haya ordenado destruir ejemplares".

Idolos en discordia

Según los actuales funcionarios de la Rosada, el leit motiv de la anterior gestión fue crear espacios de co working, sin tener en cuenta el valor patrimonial de un edificio declarado Monumento Histórico Nacional, una obra de Francisco Tamburini de fines del 1800. Sin embargo, desde el macrismo aseguran que, cuando ellos llegaron, el estado de la Rosada era "calamitoso". El Master Plan era imprescindible, el lugar adolecía de las condiciones mínimas de seguridad para quienes allí trabajaban, recordaron.

El plan de reformas de la Casa Rosada implementado por el macrismo Fuente: LA NACION - Crédito: Patricio Pidal

Durante las obras se transformaron varios espacios, entre ellos el Salón de las Mujeres, la Sala de Periodistas, la mencionada Biblioteca Histórica, el Salón de los Patriotas Latinoamericanos, desmantelado y trasladado al Museo de la Memoria, y el Salón de los Idolos Populares, que contenía una serie fotografías de personajes como Diego Armando Maradona o Charly Garcia.

"Eran retratos que tenían para los argentinos un gran valor simbólico. Fueron sacados, no sabemos donde están. Es la historia de Argentina, colgamos y descolgamos cuadros. Encontramos un Balcarce 50 detonado", se lamentó el funcionario.

En cuanto a los despachos privados, Cristina Kirscher optó por cuadros de patriotas, mientras que Macri instaló arte contemporáneo. Los próceres, trasladados a diferentes museos y a un depósito dentro de la Rosada, están siendo nuevamente instalados en la sede gubernamental. Consultada la fuente respecto a si alguno de los retratos de los patriotas ahora recuperados tiene especial valor patrimonial o artistico, dijo que "había uno de San Martín que era valioso".

Teresa de Anchorena, titular de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Sitios Históricos, fue quien seleccionó las obras para la anterior gestión. "Es habitual que un presidente al asumir elija los cuadros que lo acompañarán, algunos prefieren la pintura clásica, otros la histórica, y otros el arte contemporáneo como Macri", dijo. Hubo cuadros provenientes del Palaise de Glace, del Fondo Nacional de las Artes y también prestados por los propios artistas. Se expuso a Luis Benedit, Eduardo Stupia, Rogelio Polesello, Eduardo Mac Entyre y Leandro Erlich, entre otros. "Todas estas obras fueron devueltas", agregó.

En cuanto a los restos de la escalera histórica demolida para crear otra de escape, si bien en un principio no se sabía donde estaban, se comprobó que algunas piezas están dentro del edificio. En la recorrida, se invitó a LA NACION a observar los mármoles apilados en el patio lateral de Hipólito Yrigoyen. El resto de los mármoles de Carrara y la baranda de madera, que se consideraban también faltantes, estarían en un depósito del Ejército en Villa Martelli.