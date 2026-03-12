Tras las críticas por la higiene en la ciudad, el gobierno porteño anunció cambios en la gestión de limpieza

Luego de los reclamos por suciedad y hedores, que incluso marcaron la última campaña electoral en la que el Pro tuvo su peor performance desde su creación, el gobierno porteño a cargo de Jorge Macri informó cambios en la gestión de limpieza.

La Secretaría de Higiene que dependía del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, a cargo de Ignacio Miguel Baistrocchi, ahora dependerá de Jefatura de Gabinete. Es decir, estará bajo la órbita de Gabriel Sánchez Zinny. Baistrocchi, en tanto, conservará su cargo.

“El objetivo es abordar específicamente la mejora de los sistemas de limpieza en la ciudad, un tema que el jefe de gobierno definió como prioritario en su discurso de apertura de sesiones de la Legislatura. Y darle más peso operativo colocando el área directamente bajo la Jefatura de Gabinete“, dijeron.

La acumulación de basura y los olores intensos provocan habituales quejas de los vecinos Fabián Marelli

El nuevo responsable del área será Matías Lanusse, quien se desempeñaba como director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control. “Es un dirigente histórico de la gestión del Pro en la ciudad”, dice el comunicado con el que informaron los cambios.

En las elecciones de mayo pasado, Horacio Rodríguez Larreta que se anotó por fuera de Pro, donde militó durante 22 años, y con la ambición explicitada de recuperar la jefatura de gobierno, marcó el tono inicial de la campaña al denunciar malos olores en la Capital.

Recoleta y Retiro, dos barrios donde el Pro suele tener buenos resultados, concentraron en el último tiempo la mayor cantidad de denuncias por problemas de higiene en toda la ciudad.

En esta nueva gestión intentaron atacar el problema con los nuevos contenedores antivandálicos, que también recibieron críticas. Se trata de dispositivos con tapa tipo buzón y sistema de cierre automático que impide la extracción manual de residuos. Según el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, esta tecnología busca evitar que se retiren bolsas del interior y se depositen residuos voluminosos fuera de lugar.

Según relevó LA NACION en una recorrida el año pasado, incluso había carteles que pedían sobre los tachos “No hacer pis acá”.

Como parte del “Programa Intensivo de Desodorización de Contenedores” que buscaba fortalecer el sistema de higiene urbana de la ciudad, la administración de Jorge Macri también informó que aplicaron en todos los barrios "un líquido inhibidor de olores desarrollado con una enzima bacteriana concentrada que permite neutralizar los olores en los contenedores”. Dijeron que este problema era por los residuos orgánicos sacados fuera de horario, sobre todo en los meses de mayor temperatura.

En Arenales al 2800, los vecinos hasta habían colocado en un contenedor de basura un cartel que dice “No hagas pis acá” Fabián Marelli

Noticia en desarrollo.