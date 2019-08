Rodríguez Larreta criticó al juez Gallardo Crédito: Ignacio Sánchez

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, criticó el fallo del juez Roberto Gallardo que les ordenó a las empresas de delivery Glovo, PedidosYa y Rappi que cesaran su actividad hasta tanto no cumplieran con una serie de requisitos legales y de funcionamiento solicitadas en una resolución anterior.

"La verdad que el juez Gallardo hace cualquier cosa. Además siempre después los fallos se los apelamos y le ganamos. Son fallos más políticos que otra cosa", señaló Larreta en una entrevista con el programa Cada Mañana, por Radio Mitre.

"Es un sistema nuevo. Son empresas que están legalmente constituidas y que pagan sus impuestos. Son empresas legales, donde aparece con la tecnología una nueva modalidad de servicio que mucha gente usa y además está dando mucho trabajo, genera muchos puestos de trabajo. Entonces, una cosa es que trabajemos para ver cómo se regula y otra cosa es prohibirlo", enfatizó el jefe de Gobierno.

"El alega que hubo un accidente. Por supuesto que tenemos que cuidar bien el tema de la seguridad, el tema de que se respeten las normas, todo eso está perfecto y además hay una mesa en la que estábamos trabajando en la regulación de estos nuevos servicios. Ahora de ahí a de un día para el otro prohibirlos y dejar en la calle un tendal de gente que hoy está trabajando, justamente con la necesidad de trabajo que hay, la verdad que yo no lo veo. Justamente por eso, estamos apelando el fallo. Si mucha gente usa el servicio es porque es valioso. La verdad que no lo veo y es un fallo más de los tantos a los que Gallardo nos tiene acostumbrados", cerró Larreta.

Gallardo les pidió a las empresas de tarjetas de crédito que bloquearan la operación de las empresas de delivery a través de las plataformas digitales algo que, hasta el momento, no sucedió.

La resolución del titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 tuvo como fin ejecutar lo resuelto el 10 de julio por la Cámara de Apelaciones del mismo fuero que le daba un plazo de diez días a las empresas y cinco al Ejecutivo porteño para regularizar la actividad o, al menos, prohibir que los motociclistas y ciclistas que transportan pedidos circulen sin casco e indumentaria con bandas reflectantes.

La resolución, según fuentes judiciales, debía tener efecto inmediato y las partes, una vez notificadas, tenían que cumplir con lo ordenado porque de lo contrario podían ser denunciadas penalmente por desobediencia. Las empresas de delivery y de tarjetas de crédito dijeron desconocer cualquier tipo de circular judicial por lo que la operación, hasta el momento, es normal. La Policía de la Ciudad, en cambio, sí recibió el aviso para desplegar operativos de control.

Fuentes policiales informaron que están analizando de qué forma se podrá implementar lo dispuesto por Gallardo sin que afecte el despliegue natural de las fuerzas. "Está claro que no podemos descuidar la seguridad de los vecinos que es lo más importante", dijeron.

En estos controles ordenados por Gallardo la policía debe identificar a los repartidores de Rappi, Glovo o PedidosYA y controlar que utilicen el casco, el chaleco refractario, la caja fija a la moto o bicicleta -no como si fuese una mochila- y contar con libreta sanitaria. Si no se respetan esos requisitos la mercadería será decomisada y remitida al área de análisis bromatológico del Gobierno de la Ciudad o al laboratorio de análisis químicos de la Policía. Los repartidores no serán demorados ni detenidos.