Joaquín Levinton sufrió un infarto y debió ser internado de urgencia

Durante la madrugada de este viernes 12 de diciembre en un bar de Palermo, el cantante Joaquin Levinton se descompensó y debió ser asistido por personal del SAME. Sufrió un infarto agudo de miocardio y lo trasladaron al Hospital Fernández, donde permanece internado, pero fuera de peligro.

Según pudo saber LA NACION, el cantante de Turf se encontraba en el restaurante El Timón (Avenida Dorrego 1679) cuando, alrededor de las 00.42, comenzó a sentir un malestar físico. Los amigos con los que se encontraban llamaron a emergencias. Personal del SAME se hizo presente en el lugar y tras asistirlo lo trasladaron al Hospital Fernández.

En diálogo con Mañanas argentinas (C5N), Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó que minutos antes de la una de la mañana, Levinton presentó un dolor precordial. Ante el llamado, personal de salud se acercó el lugar y empezó a compensarlo. Decidieron trasladarlo en ambulancia al Hospital Fernández, donde se confirmó que padeció un síndrome coronario agudo. “Está internado en terapia intensiva y se le van a hacer otros estudios”, indicó. Explicó que está con hemodinamia y ya compensado. Minutos más tarde, en diálogo con otro medio, informó que el cantante fue intervenido y se encuentra fuera de peligro.

Noticia en desarrollo