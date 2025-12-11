Tormentas fuertes y ráfagas intensas en Buenos Aires: a qué hora llega el frente de mal tiempo al AMBA

Con alerta amarilla y aviso a muy corto plazo vigente, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada con cielo cubierto y condiciones inestables
- 2 minutos de lectura'
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo mayormente cubierto y temperaturas más elevadas que el miércoles. Además, rige una alerta amarilla y un aviso a muy corto plazo por el avance de un frente con tormentas fuertes y ráfagas intensas que afectaría el Área Metropolitana de Buenos aires (AMBA) y alrededores.
De acuerdo con el organismo, este jueves se registrará una mínima de 19°C y una máxima de 32°C, con nubosidad durante toda la jornada y un leve ascenso térmico respecto al día anterior. El cielo permanecerá cubierto desde la madrugada.
El informe indicó que las tormentas eléctricas, lluvias y ráfagas favorecerán después de las 13 horas el predominio de nubes, al tiempo que limitarán la amplitud térmica.
Cómo continuará el clima durante el fin de semana largo
El viernes sostendrá la tendencia de temperaturas elevadas, con 22°C de mínima y 34°C de máxima, cielo parcialmente nublado y condiciones generales estables.
Advertencias del SMN para áreas afectadas por tormentas fuertes y ráfagas intensas
- Asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento; retirar macetas expuestas en las ventanas
- Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas
- No estacionar vehículos bajo los árboles
- Mantener cerrada la casa de la manera más hermética posible
- Informarse por las autoridades
- En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales (línea 147 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
