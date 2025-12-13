Tormentas fuertes y ráfagas intensas en Buenos Aires: a qué hora llega el frente inestable al AMBA este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cambio de tiempo con lluvias, actividad eléctrica y viento para el fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires
- 2 minutos de lectura'
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el avance de un frente de inestabilidad que afectará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el fin de semana, con tormentas eléctricas, lluvias intensas y ráfagas de viento. El fenómeno comenzará a desarrollarse el sábado por la tarde y se extenderá, con distinta intensidad, hasta el domingo por la noche.
El viernes se presentó como la antesala del cambio de tiempo, con condiciones estables, cielo parcialmente nublado y temperaturas elevadas. La mínima fue de 21°C y la máxima alcanzó los 34°C, con ambiente caluroso y húmedo, lo que favoreció la posterior formación de tormentas.
Cómo continuará el clima
Según el SMN, el sábado continúa el calor, con una mínima de 23°C y una máxima de 33°C, pero hacia la tarde y la noche comenzará a ingresar el frente inestable. En ese tramo del día se esperan tormentas eléctricas, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, además de intensa actividad eléctrica y precipitaciones de variada intensidad.
El domingo se prevé un descenso marcado de la temperatura, con una mínima de 19°C y una máxima de 24°C. Las tormentas eléctricas continuarán durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche persistirán las lluvias, también con ráfagas de viento, en un contexto de cielo cubierto e inestabilidad sostenida.
Advertencias del SMN para áreas afectadas por tormentas fuertes y ráfagas intensas
- Asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento; retirar macetas expuestas en las ventanas
- Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas
- No estacionar vehículos bajo los árboles
- Mantener cerrada la casa de la manera más hermética posible
- Informarse por las autoridades
- En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales (línea 147 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
