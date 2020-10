La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, sin respuestas de la Nación Fuente: Archivo - Crédito: Soledad Aznarez

Para esta tarde se esperaba que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, anunciara una serie de medidas entre las que se encontraría la revinculación de los alumnos porteños que no tuvieron conexión con sus profesores durante la cuarentena, algo que venía pidiendo la Ciudad desde agosto. Aunque la posibilidad era concreta, desde el gobierno porteño esperaban con incertidumbre y expectativa lo que sucedería. Y finalmente lo que hubo fue decepción, porque al término de la extensa reunión faltaron definiciones.

"Lamentamos que sigan pasando los días y no podamos resolver la situación de la ciudad de Buenos Aires, que es distinta de la del resto de las provincias", señalaron hace instantes en el entorno de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, cuando el encuentro por Zoom de Trotta con sus pares provinciales estaba por acabar.

Y se excusaron de hacer más declaraciones porque, explicaron, la funcionaria no había recibido la documentación del gobierno nacional sobre el semáforo epidemiológico sobre el que se definirá qué distritos pueden volver a las clases presenciales a partir de una escala de riesgos con las categorías alto, medio o bajo.

Los documentos, dijeron, serían enviados después a los ministros de Salud de cada jurisdicción, "a quienes convocaron para mañana a las 15". Los responsables provinciales de Educación que participaron del encuentro virtual con Trotta, según pudo saber LA NACION, solo recibieron copia de una resolución cuyo anexo es el mapa epidemiológico en cuestión, al que no tuvieron acceso.

"Como era esperable, una vez más no tenemos respuestas", indicaron esta noche fuentes oficiales porteñas.

En rigor, desde ayer y hoy por la mañana las expectativas por los resultados de la reunión eran bajas. "No sabemos qué puede pasar, no tenemos ni un dato. Vemos que las posturas son ambiguas y no tenemos seguridad si habilitarán o no algunas de las propuestas que presentamos", explicaban desde el gobierno de la ciudad temprano, ante un supuesto anuncio que contemplaría la vuelta a clase de los alumnos de último ciclo de primaria y secundaria, así como la inclusión de 6500 alumnos porteños que perdieron el contacto con la escuela desde que comenzó el aislamiento por la pandemia de Covid-19.

Al Ministerio de Educación porteño había llegado ayer una convocatoria, la misma que enviaron a las 24 jurisdicciones, para participar del encuentro con el objetivo de establecer y consensuar el regreso paulatino a las aulas y, además, informar sobre el nuevo índice epidemiológico y el resto de los indicadores que permitirán el regreso progresivo de los alumnos que viven en ciudades de más de 500.000 habitantes.

"Pero nada de eso pasó. Incluso, se percibió malestar en el Zoom de los demás ministros, porque las provincias enfrentan presiones para reabrir las escuelas cuando recién ahora están empezando a empeorar en términos de casos provinciales, a diferencia de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires", confiaron las fuentes.

Desde la Ciudad, la propuesta más urgente es revincular a los 6500 alumnos que estuvieron desconectados desde que comenzó la pandemia por problemas de conectividad mediante actividades al aire libre, en los patios de los establecimientos educativos. "Pero también hay propuestas para los últimos años de secundaria, de primaria, los técnicos; habrá que ver qué nos habilitan, si es que autorizan algo finalmente", deslizaron desde la administración porteña.

