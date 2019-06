Piquetes en La Plata: 12.000 usuarios sin luz por más de dos días

La falla, que empezó el sábado, podría extenderse hasta mañana Crédito: Santiago Hafford

LA PLATA.- Francisco Sosa, vecino de Villa Elisa, es insulinodependiente y ya no tiene cómo conservar la insulina para inyectarse. Entró en un profundo estado de estrés. Su hija, María José Sosa, fue una de las 60 personas que esta noche cortaron el Camino Centenario, a la altura de Arana, para quejarse porque 100 chicos de la Casa del Niño perdieron todos los alimentos a raíz del corte de luz que afecta esta capital desde el sábado. Otros menores, que comen en la escuela 14, tampoco van a tener raciones mañana.

Además, 13 personas electrodependientes debieron ser provistas con generadores eléctricos, según se informó desde el organismo provincial de control.

En total, unos 12.000 usuarios seguían esta noche sin electricidad. La falla, que empezó el sábado y alcanzó en un primer momento a 50.000 usuarios, podría extenderse hasta mañana. Entonces unos 5000 usuarios serán los últimos en tener reestablecido el servicio. La empresa prestadora, Edelap, deberá indemnizar a los clientes y afrontar multas millonarias para compensar las pérdidas.

"Nos complicó muchísimo la falta de luz. La gente solo vino a buscar velas. Estamos de noche alumbrados por una linterna. Perdimos 40% de las ventas diarias", dijo Jorge Sandoval, propietario de una ferretería de Villa Elisa, sin electricidad desde el sábado. "Nos dijeron que quizá regrese el miércoles a la noche", se resignó.

La Defensoría del Pueblo bonaerense anticipó que pedirá a Edelap una indemnización para unos 50.000 usuarios que sufrieron un extendido corte de luz en esta capital: sucede que solo hallar la avería demoró 18 horas y la reparación no estará lista hasta mañana.

El defensor, Guido Lorenzino, presentó un pedido de informes a la prestataria para que revele las causas que ocasionaron el corte generalizado de energía y si afectó a centros de salud. Además, le solicitó que "informe de manera detallada el procedimiento para compensar a los usuarios damnificados por el corte y los perjuicios ocasionados".

Desde el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (Oceba) se trabajaba para iniciar un procedimiento que termine en el resarcimiento de los usuarios afectados por más de 24 horas. "Nos preocupa la situación de personas electrodependientes. En toda la ciudad tenemos cerca de 100 personas registradas. Las 13 que lo necesitaron ya fueron provistas con grupo generador. El Estado está activo desde el primer momento para atenderlos", dijo Fabián González, de Oceba.

El apagón comenzó el sábado a las 21.47 y se extendía hasta el cierre de esta edición en amplios sectores de la zona norte de esta capital. En City Bell, Gonnet y Villa Elisa hubo piquetes con quema de gomas en la tarde del domingo para exigir la recomposición del servicio; ocurrieron en Camino Belgrano y los cruces con 426, 25 y 498. Esta noche se sumaron otros tres en el Camino Centenario.

La empresa informó que el desperfecto se debió a la salida de servicio de un cable de alta tensión de 132 kv que vincula a las subestaciones de Tolosa y City Bell. Afirmó que eran solo 18.000 los usuarios afectados y dispuso la instalación de siete nodos de media tensión alimentados por 35 generadores eléctricos. Otros nueve generadores se instalaron para empezar a abastecer a 2500 usuarios.

"La falla en la subestación de City Bell afectó al 6% de los usuarios de la ciudad -informó Edelap-. Cerca de 18.000 usuarios aún continúa sin suministro. Una vez que se logre identificar el punto de interferencia, las tareas de reemplazo del cableado requerirán tres días de trabajos corridos".

El intendente de esta capital, Julio Garro (Cambiemos), reclamó también que se apliquen las máximas sanciones a la empresa de energía.

"Yo no tengo luz ni agua corriente, tuve que tirar toda la comida que tenía en el freezer y la heladera. No hay manera de que en Edelap te atiendan. Es complicadísimo todo. Mi hija está sin clases y yo tuve que ir a trabajar igual. No me quiero ir de mi casa la noche porque es una boca de lobos. Es terrible porque no dan respuesta", dijo Daniela Solanes, de Barrio Savoia, en City Bell.

Un tercer damnificado, Joaquín Robert, relató: "Pensamos que el corte iba a ser esporádico, pero no. No volvió. Llevamos casi dos días. La empresa desinformó. No atiende a los usuarios. Evidentemente no está preparada. Yo me siento estafado. Estoy seguro que nadie se va a hacer responsable. Hace 40 horas que estoy sin luz, sin alarma, sin comida, sin agua corriente". Y agregó. "Lo que me molesta más es que la empresa ni te atiende para registrar el reclamo", afirmó.

Edelap tampoco respondió los múltiples llamados efectuados por LA NACION.

