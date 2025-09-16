Un adolescente de 16 años manejaba borracho, chocó contra un poste y dejó a una ciudad sin luz

Durante más de 13 horas, los más de 100.000 habitantes de la ciudad santacruceña de Río Gallegos quedaron sin energía eléctrica después de que un adolescente al volante de una camioneta impactara contra un poste de luz de 15 metros de altura, que se desplomó sobre el asfalto y cortó el suministro. Según medios locales, el joven conducía bajo los efectos del alcohol.

Alrededor de las 7 de la mañana de este domingo, una camioneta Toyota Hilux conducida por un adolescente de 16 años embistió un poste clave del tendido eléctrico de la capital de Santa Cruz ubicado a la vera de la calle 22. De acuerdo con los medios locales, el rodado iba en dirección a la avenida San Martín y, a la altura de Ángeles Especiales, el automovilista adolescente perdió el control del rodado y chocó.

Tanto el adolescente como su acompañante —su padre— resultaron ilesos. Efectivos de la comisaría séptima intervinieron en el lugar y, por orden de las autoridades, sometieron al conductor a un test de alcoholemia, informó el diario La Opinión Austral. El portal ADN Sur, en tanto, afirmó que ambos ocupantes estaban en estado de ebriedad.

Una imprudencia al volante dejó a toda una ciudad sin luz durante más de 13 horas. captura de redes

A raíz del incidente vial, que dejó sin luz a toda la ciudad de Río Gallegos, Servicios Públicos Sociedad del Estado tuvo que activar un protocolo de emergencia para restituir el suministro eléctrico. “Se improvisó una postación provisoria de madera para reponer el servicio lo antes posible, y se debió contratar una grúa especial para remover la columna caída”, detalló el gerente provincial de Coordinación del Interior de la empresa, Daniel Martínez y afirmó que el reemplazo definitivo de la columna caída demandará más tiempo. “Habrá que excavar, instalar una nueva fundación y reponer la estructura de hormigón”, agregó en un comunicado.

El servicio eléctrico se restableció finalmente a las 20.30 del domingo. En un comunicado, la compañía advirtió sobre la peligrosidad de la traza de la calle 22, donde ocurrió el accidente, y remarcó la necesidad de obras complementarias de iluminación y readecuación vial. “Es una zona oscura y peligrosa. Ya está en marcha un proyecto de alumbrado, pero también se requiere la intervención del municipio y Vialidad Nacional para mejorar la seguridad”, señaló Martínez.

Consultado sobre el costo que implicó la emergencia, el funcionario adelantó que la empresa “tomará las acciones correspondientes” contra los responsables: “Mover una grúa de esas características y trasladar al personal tuvo un costo demasiado alto”.