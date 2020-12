La propuesta surgió de la Comisión Directiva de Argentinos Juniors y los legisladores del Frente de Todos lo convirtieron en un proyecto de ley Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Mauricio Giambartolomei Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de diciembre de 2020 • 16:03

La República de Maradona vibra al ritmo de Diego eterno. La música de Live is Life, que acompañó la entrada en calor emblemática del partido entre Nápoli y Bayern Munich por la UEFA Europa League , se escapa de un taxi que pasa cerca de la cancha de Argentinos Juniors, en La Paternal, que sigue siendo el centro de los homenajes a su hijo predilecto. En el altar instalado sobre la avenida Boyacá, de espaldas al estadio, donde hay remeras, banderas, pelotas de fútbol, camisetas y dibujos hechos por niños, hay gente que se saca fotos, se arrima acongojada y se persigna, mientras suenan bocinazos y se escuchan varios "¡te amo Diego!" desde los autos.

Mientras las demostraciones de afecto de la gente no se detienen, el club que lo impulsó a Primera División propone un homenaje aún mayor: cambiar el nombre de esa emblemática avenida del barrio, y su continuidad en la calle Punta Arenas, por la de Diego Armando Maradona. Para eso elevó un proyecto de ley que ya fue ingresado a la Legislatura porteña por el bloque del Frente de Todos, que le dio entidad institucional. Aunque las normativas porteñas establecen que deben pasar al menos diez años del fallecimiento de una persona para designar un espacio público o una calle con su nombre, el proyecto pide una excepción.

"La solicitud tiene como sustento lo que ha significado para el deporte argentino y su cultura en general, para la Nación argentina en particular, junto a todo su pueblo, lo realizado por quien fuera el más reconocido futbolista de toda la historia a nivel mundial. Teniendo en cuenta que ha nacido futbolísticamente en nuestra institución, basándonos en la demostración popular de los últimos días, consideramos que dicha petición no haría más que reconocer aún más al ídolo", dice una carta firmada por el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, y el secretario general del club, Alejandro Roncoroni.

Sobre la avenida Boyacá se encuentran varios murales dedicados a Diego Maradona, sobre todo, en las inmediaciones del estadio de Argentinos Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Si se aprueba la propuesta, que podría ser tratada la semana próxima en la última sesión del año (aunque se trata de un proyecto de doble lectura, es decir, deberá ser aprobado en la Legislatura, pasar por audiencia pública y ser debatido nuevamente), Boyacá entre las avenidas Juan B. Justo y Alvarez Jonte, y calle Punta Arenas, desde Álvarez Jonte hasta la Avenida del Campo, cambiaría de nombre por Diego Armando Maradona; en total suman 30 cuadras en los barrios de Villa Mitre y La Paternal. Boyacá rememora la batalla del mismo nombre con la cual se selló la Independencia de Colombia.

Para que el cambio de la nomenclatura urbana ocurra los legisladores deberán exceptuar la Ley N° 83, sobre todo el artículo 5 que establece: "En ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos con nombres de personas antes de haber transcurrido diez años de su muerte, su desaparición forzada o de haber sucedido los hechos históricos que se trata de honrar". Para el caso de otros personajes públicos debió cumplirse el período establecido en la Ley, aunque tratándose de Maradona y el clamor popular de su figura, quizás esto no sea un obstáculo.

"No soy de Argentinos, pero soy maradoniana 100% desde chiquita porque toda mi familia es bostera. Sería un lindo homenaje que cambien el nombre de la calle, es una gran idea porque Diego se merece todo nuestro amor", suelta Sol Préstamo, mientras hace un pausa frente al santuario antes de llegar a su casa, a pocas cuadras de la cancha de Argentinos. El tatuaje en su antebrazo derecho tiene la tinta negra flamante. Se nota que la firma emblemática de Maradona impregnada en su piel tiene pocas horas. "Me lo hice ayer después de pensarlo unos días y al ver tantas demostraciones de amor hacia una persona que nos hizo tan feliz", agrega la mujer.

"Por lo que significó para el barrio y para todos los argentinos, es un homenaje perfecto", sintetiza Jonathan Friser, que vive a una cuadra del estadio. "Soy hincha de Diego y todos los homenajes que se le puedan hacer, están bien. Hay que renombrar la calle y mucho más", aporta Alicia Ferreti, otra vecina de La Paternal.

La idea de Argentinos Juniors encuentra aceptación entre los vecinos y la gente que no es del barrio. "Habría que sacar el Obelisco y poner una estatua de Diego. Lo de la calle, está bien, pero hay que hacer algo grande", opina Inti Adrián Haber, de Villa Urquiza. Se lo nota conmovido, como a todas las personas que pasan por el santuario, y con ganas de compartir su homenaje. "Cuando me enteré de su muerte, lloré, subí a la terraza y prendí fuego el par de botines porque no quiero jugar más al fútbol. Para mí el fútbol se murió con Diego", agrega.

En la calle Boyacá, de espaldas a la cancha de Argentinos, se montó un santuario el día que murió Maradona; allí la gente deja sus ofrendas en homenaje a Diego Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

El proyecto de ley establece, además del cambio de nombre de la avenida, la creación de un Circuito turístico, Deportivo y Cultural con el mismo nombre que abarque las 30 cuadras antes mencionadas. Además faculta al Poder Ejecutivo local a solicitar la colaboración del gobierno nacional para llevar a cabo lo que establezca la ley.

"Por tratarse de una situación inédita e irrepetible en nuestra historia así, como también para honrar a un ídolo argentino de todos los tiempos y, más allá de cualquier posición partidaria, mostrar el orgullo de que nos pertenezca como argentinos, estimamos que la trascendencia mundial de la figura de Diego Armando Maradona justifica y amerita la excepción", explicaron desde el bloque del Frente de Todos.

La pelota ahora quedó del lado de los legisladores que deberán definir si acceden a este pedido para realizar un reconocimiento inédito en la Ciudad de Buenos Aires. Por el momento, lo que fue aprobado hoy en la Legislatura fue la autorización para colocar una placa en la esquina de Segurola y Habana, en Villa Devoto, donde vivió Maradona durante varios años.

Conforme a los criterios de Más información