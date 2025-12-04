Cerrarán la autopista Dellepiane durante el fin de semana largo: cuáles serán los desvíos

La autopista Dellepiane estará cerrada durante el fin de semana largo del viernes 5 al martes 9 de diciembre, por lo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encargó de anunciar cuáles serán los desvíos más convenientes para evitar el tráfico.

De cara a lo que será un nuevo fin de semana largo, la Ciudad de Buenos Aires decidió volver a cerrar la autopista Dellepiane entre la General Paz y Escalada, que no se podrá utilizar desde las 22 h del viernes 5 hasta las 5 h del martes 9 de diciembre. Esto responde con el plan del Ministerio de Infraestructura de demoler dos puentes para seguir con las obras. Por eso, en estos días, Autopistas Urbanas va a encargarse de remover el peatonal que está situado a la altura de la calle Piedra Buena y también del vehicular ubicado en la intersección con la calle Río Negro.

La autopista Dellepiane no podrá ser utilizada entre el viernes 5 y el martes 9 de diciembre Gentileza AUSA

El objetivo de esta intervención responde a la búsqueda de mejorar la conectividad y la seguridad vial para los usuarios que la transitan a diario, ya que presentará cambios importantes que podrían beneficiar a un tráfico más fluido en la zona.

Cuáles serán los desvíos de la autopista Dellepiane

Al tratarse de un cierre extenso, desde el propio gobierno se encargaron de informar cuáles serán los desvíos más convenientes para evitar quedar atascado en el tráfico:

De Riccheri al centro : desviado por la avenida General Paz para permitir el empalme con las autopistas Perito Moreno y 25 de mayo.

: desviado por la avenida General Paz para permitir el empalme con las autopistas Perito Moreno y 25 de mayo. De 25 de mayo a Ezeiza o Cañuelas : desviado por la autopista Perito Moreno, la avenida General Paz y luego Riccheri.

: desviado por la autopista Perito Moreno, la avenida General Paz y luego Riccheri. Alternativas extra :

: Las avenidas Directorio y San Juan para el lado del centro.

para el lado del centro.

Las avenidas Independencia y Alberdi a provincia de Buenos Aires.

a provincia de Buenos Aires.

La avenida Roca, la autopista Perito Moreno y, para quienes utilicen el puente La Noria, el recorrido por la avenida 27 de febrero y la autopista presidente Héctor J. Cámpora.

Así estará desviado el tránsito de la Dellepiane durante el fin de semana largo Secretaría de Transporte de CABA

Además, habrá personal en la zona de obras para evitar mayores inconvenientes con el tráfico, mientras que también se aportará señalización vial acorde a los desvíos correspondientes.

Cuál es el objetivo final de la obra en la Dellepiane

En reemplazo del puente peatonal de la calle Piedra Buena, se instaló uno nuevo junto al que todavía se mantiene en pie, ya que esto dejaría ante un cruce muy complicado a todas las personas que lo utilizan a diario. Incluso, ya fue diseñado para adaptarse a la futura configuración vial de la Dellepiane, con una mayor longitud que permitirá el paso de la nueva colectora por debajo.

Por el lado del puente vehicular de la calle Río Negro, este será reemplazado en el futuro por una estructura acorde al rediseño de la autopista, aunque esta conexión quedará cerrada hasta abril de 2026. Como alternativa temporal, el gobierno abrirá el cruce por la calle Murguiondo.

Estos nuevos puentes van a asegurar la continuidad de las colectoras y tendrán una mayor altura, ya que la normativa vigente para tránsito pesado exige una altura libre de paso de 5,10 metros.

Así es como planean terminar la obra de la autopista Dellepiane Buenos Aires Ciudad

Además, el proyecto del Ministerio de Infraestructura y la Secretaría de Transporte incluye la creación de un corredor exclusivo para los colectivos dentro de la autopista y ubicado en el centro, tal y como ocurre con muchas avenidas de la Ciudad de Buenos Aires. Con respecto a su extensión, irá desde Piedra Buena hasta el Metrobus de la autopista 25 de mayo. Su separación de la Dellepiane estará realizada con defensas de hormigón, para así aportar una mejor seguridad vial.