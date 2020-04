31 años de Maradona "bailando" Live is Life: cuando el fútbol se convierte en arte

Maradona en la entrada en calor en Múnich, en 1989. Uno de los momentos más icónicos de su carrera. Crédito: captura

Cordones sueltos. Pelo enrulado. Pilcha italiana. El baile (esta vez) lo ejecutó un futbolista: Diego Armando Maradona . Y música. Siempre, música, a cargo de la one hit wonder Opus , con su himno Live is Life .

El tema quedaría para siempre asociado a la coreografía ejecutada por Maradona en el estadio Olímpico de Munich el 19 de abril de 1989, antes del partido definitorio de las semifinales de la Copa UEFA que el modesto Nápoli terminaría alcanzando por primera vez en su historia. Esa tarde, gli azzurri empatarían 2-2 contra el Bayern Múnich (en la ida, habían vencido 2-0). En la final, Nápoli derrotaría al Stuttgart. Hasta hoy, es la única conquista internacional que ha obtenido el equipo del sur de Italia.

La Copa UEFA sería el tercero de cinco títulos ganado por Diego Maradona con la camiseta napolitana. Los otros fueron: dos ligas, una Copa de Italia y una Supercopa de Italia.

A veces guerrero, a veces mártir, casi siempre (dentro de la cancha) artista, Maradona consiguió congeniar como ningún otro futbolista el deporte con el arte . Sus movimientos acrobáticos, sacados del Bolshoi pero con el barro de Villa Fiorito fueron una marca registrada a lo largo de la carrera de Diego. Sin embargo, como en ninguna otra ocasión, en aquel abril de 1989 quedó inmortalizado el vínculo natural que existe entre la música y el fútbol cuando sus ejecutantes están por encima de la media.

A 30 años de este evento, que con el surgimiento de YouTube y las redes sociales goza de una segunda vida, el propio Pelusa compartió su video en su cuenta de Instagram, y dijo que aquel entrenamiento le recordaba a los entrenamientos en Argentinos Juniors en la época de Cebollitas. Muso inspirador de varios artistas, la canción que musicalizó la entrada en calor más recordada de todos los tiempos, califica para ingresar en la categoría de "canción maradoniana", que luego tendría una larga tradición seguida por, entre otros, Charly García, Andrés Calamaro, Los Piojos y Rodrigo Bueno, quienes compusieron canciones en honor al exfutbolista.

"Ustedes estarán aburridos de verlo, pero este es el video preferido de mi nieto Benjamín", escribió el campeón del mundo 1986 en sus redes sociales. A 31 años del hecho, como Gardel cantando volver, Maradona cada día juega, o baila, mejor.